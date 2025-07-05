05 июля 2025

За открытием «Небесной ярмарки» в Кунгуре наблюдали свыше 56 тысяч зрителей

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году в соревновании принимают участие 13 пилотов
В этом году в соревновании принимают участие 13 пилотов Фото:

Свидетелями церемонии открытия в рамках фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2025» в Кунгуре (Пермский край) стали более 56 тысяч зрителей. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«В Кунгуре стартовал фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“. В этом году один из самых ярких брендов Прикамья вернулся на свое историческое место и вновь собрал тысячи зрителей: более 6,5 тысячи — на стадионе „Труд“, свыше 50 тысяч — в онлайн-трансляции», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

URA.RU сообщало ранее, что главное шоу края с запуском воздушных аэростатов прошло на стадионе «Труд». «Небесная ярмарка» продлится до 9 июля. Полеты и подъемы на шарах в Кунгуре будут проходить во все дни фестиваля. В рамках праздника впервые организовали световое шоу дронов. Самые яркие кадры с открытия — в фоторепортаже корреспондентов информационного агентства.

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Свидетелями церемонии открытия в рамках фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2025» в Кунгуре (Пермский край) стали более 56 тысяч зрителей. Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Махонин. «В Кунгуре стартовал фестиваль воздухоплавания „Небесная ярмарка“. В этом году один из самых ярких брендов Прикамья вернулся на свое историческое место и вновь собрал тысячи зрителей: более 6,5 тысячи — на стадионе „Труд“, свыше 50 тысяч — в онлайн-трансляции», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. URA.RU сообщало ранее, что главное шоу края с запуском воздушных аэростатов прошло на стадионе «Труд». «Небесная ярмарка» продлится до 9 июля. Полеты и подъемы на шарах в Кунгуре будут проходить во все дни фестиваля. В рамках праздника впервые организовали световое шоу дронов. Самые яркие кадры с открытия — в фоторепортаже корреспондентов информационного агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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