Губернатор Ленобласти рассказал об атаке дронов ВСУ

Дрозденко: ПВО сбили 2 беспилотника в Ленобласти
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Жертв и разрушений от атаки БПЛА нет, написал губернатор Ленобласти
Жертв и разрушений от атаки БПЛА нет, написал губернатор Ленобласти Фото:

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился тем, что ПВО сбили 2 БПЛА в Киришском районе. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника», — указано в сообщении. Также Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет.

Ранее российские средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на территории страны: шесть дронов были сбиты над Москвой. А днем силами ПВО было перехвачено 39 БПЛА над разными областями. 

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился тем, что ПВО сбили 2 БПЛА в Киришском районе. Об этом он написал в своем telegram-канале. «В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника», — указано в сообщении. Также Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет. Ранее российские средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на территории страны: шесть дронов были сбиты над Москвой. А днем силами ПВО было перехвачено 39 БПЛА над разными областями. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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