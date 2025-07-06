Губернатор Ленобласти рассказал об атаке дронов ВСУ

Жертв и разрушений от атаки БПЛА нет, написал губернатор Ленобласти
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поделился тем, что ПВО сбили 2 БПЛА в Киришском районе. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника», — указано в сообщении. Также Дрозденко отметил, что жертв и разрушений нет.
Ранее российские средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников на территории страны: шесть дронов были сбиты над Москвой. А днем силами ПВО было перехвачено 39 БПЛА над разными областями.
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