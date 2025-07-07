В Пулково объяснились за конфликты в платной курилке аэропорта

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Из-за отмены рейсов в аэропортах России произошел колапс
Из-за отмены рейсов в аэропортах России произошел колапс Фото:
новость из сюжета
Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

Все конфликтные ситуации, связанные работой платной курительной зоны в аэропорту Пулково, были решены. Сегодня она работает в стандартном режиме, объяснили представители воздушной гавани.

Ранее появилась информация, что курилка в петербургском аэропорту не справляется с наплывом пассажиров, застрявших из-за массовых задержек и отмен рейсов. Причиной недовольства, по данным Shot, стал платный вход: за посещение зоны взимается плата в 500 рублей. 

«Видео, на которое вы дали ссылку, это видео вчерашнего дня. Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент», — ответили в Пулково, передает РБК. 

При этом, как подчеркнули в аэропорту, сотрудники организовали «бесплатную возможность выйти на улицу». А доступ в курительную зону ограничивали на период вылетов рейсов. 

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Все конфликтные ситуации, связанные работой платной курительной зоны в аэропорту Пулково, были решены. Сегодня она работает в стандартном режиме, объяснили представители воздушной гавани. Ранее появилась информация, что курилка в петербургском аэропорту не справляется с наплывом пассажиров, застрявших из-за массовых задержек и отмен рейсов. Причиной недовольства, по данным Shot, стал платный вход: за посещение зоны взимается плата в 500 рублей.  «Видео, на которое вы дали ссылку, это видео вчерашнего дня. Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент», — ответили в Пулково, передает РБК.  При этом, как подчеркнули в аэропорту, сотрудники организовали «бесплатную возможность выйти на улицу». А доступ в курительную зону ограничивали на период вылетов рейсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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