В Пулково объяснились за конфликты в платной курилке аэропорта

Все конфликтные ситуации, связанные работой платной курительной зоны в аэропорту Пулково, были решены. Сегодня она работает в стандартном режиме, объяснили представители воздушной гавани.
Ранее появилась информация, что курилка в петербургском аэропорту не справляется с наплывом пассажиров, застрявших из-за массовых задержек и отмен рейсов. Причиной недовольства, по данным Shot, стал платный вход: за посещение зоны взимается плата в 500 рублей.
«Видео, на которое вы дали ссылку, это видео вчерашнего дня. Сегодня с 9 утра курилка работает за плату, но ни одной конфликтной ситуации не было. Вчера курилка закрывалась в какой-то момент», — ответили в Пулково, передает РБК.
При этом, как подчеркнули в аэропорту, сотрудники организовали «бесплатную возможность выйти на улицу». А доступ в курительную зону ограничивали на период вылетов рейсов.
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