Фото Путина заполонили бразильские СМИ после саммита БРИКС

Бразильские СМИ выпустили отчеты по прошедшему дню саммита БРИКС. Больше всего внимание привлекла к себе газета O Glorbo, которая сопроводила текст фотографией президента Российской Федерации Владимир Путин. Более того, большое количество экземпляров выпуска данной газеты раскуплено. Об этом сообщает «Российская газета».
«Российским журналистам удалось найти в продаже буквально несколько экземпляров, в ближайших киосках к 8 утра по местному времени газета уже была распродана», — говорится в материале. Также отмечается, что была аналогичная ситуация после совещания глав МИД БРИКС, когда глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью этой же газете.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС 6–7 июля в Бразилии по видеосвязи из-за сложностей с международно-правовым статусом. Российскую делегацию на месте возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, а саммит проходит в Рио-де-Жанейро с участием лидеров стран БРИКС.
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