Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта увезли с места предполагаемого самоубийства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
Тело Старовойта извлекли из личного автомобиля и поместили в катафалк. Журналист URA.RU сделал фото и видео с места событий.
Ранее экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт был обнаружен мертвым в своем автомобиле на территории Одинцово. Согласно предварительным данным, причиной самоубийства Старовойта стали показания Алексея Смирнова, бывшего главы Курской области. Смирнов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений, дал признательные показания, которые уличают экс-министра транспорта в причастности к преступлению.
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