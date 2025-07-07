Тело экс-главы Минтранса Старовойта увезли с места самоубийства. Фото, видео

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Тело Старовойта увезли с места происшествия
Тело Старовойта увезли с места происшествия Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта увезли с места предполагаемого самоубийства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

Тело Старовойта извлекли из личного автомобиля и поместили в катафалк. Журналист URA.RU сделал фото и видео с места событий.

Ранее экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт был обнаружен мертвым в своем автомобиле на территории Одинцово. Согласно предварительным данным, причиной самоубийства Старовойта стали показания Алексея Смирнова, бывшего главы Курской области. Смирнов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений, дал признательные показания, которые уличают экс-министра транспорта в причастности к преступлению.

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Тело бывшего министра транспорта России Романа Старовойта увезли с места предполагаемого самоубийства. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Тело Старовойта извлекли из личного автомобиля и поместили в катафалк. Журналист URA.RU сделал фото и видео с места событий. Ранее экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт был обнаружен мертвым в своем автомобиле на территории Одинцово. Согласно предварительным данным, причиной самоубийства Старовойта стали показания Алексея Смирнова, бывшего главы Курской области. Смирнов, являющийся фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений, дал признательные показания, которые уличают экс-министра транспорта в причастности к преступлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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