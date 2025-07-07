Автомобиль марки Tesla, принадлежавший бывшему главе Минтранса России Роману Старовойту, был эвакуирован с места его самоубийства в Одинцово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия.
Экс-министр совершил суицид недалеко от своего автомобиля в Одинцово. Трагедия произошла вскоре после новостей об отставке Старовойта с должности главы российского ведомства.
Ранее тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта было вывезено с территории, где произошло самоубийство. Согласно сообщению журналиста URA.RU, тело Старовойта перенесли в катафалк. Корреспондент агентства зафиксировал происходящее на фото- и видеокамеру.
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