Машину экс-главы Минтранса Старовойта увезли с места его самоубийства. Видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Старовойт покончил жизнь самоубийством
Старовойт покончил жизнь самоубийством Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Автомобиль марки Tesla, принадлежавший бывшему главе Минтранса России Роману Старовойту, был эвакуирован с места его самоубийства в Одинцово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия.

Экс-министр совершил суицид недалеко от своего автомобиля в Одинцово. Трагедия произошла вскоре после новостей об отставке Старовойта с должности главы российского ведомства.

Ранее тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта было вывезено с территории, где произошло самоубийство. Согласно сообщению журналиста URA.RU, тело Старовойта перенесли в катафалк. Корреспондент агентства зафиксировал происходящее на фото- и видеокамеру.

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Автомобиль марки Tesla, принадлежавший бывшему главе Минтранса России Роману Старовойту, был эвакуирован с места его самоубийства в Одинцово. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, находящийся на месте происшествия. Экс-министр совершил суицид недалеко от своего автомобиля в Одинцово. Трагедия произошла вскоре после новостей об отставке Старовойта с должности главы российского ведомства. Ранее тело экс-министра транспорта России Романа Старовойта было вывезено с территории, где произошло самоубийство. Согласно сообщению журналиста URA.RU, тело Старовойта перенесли в катафалк. Корреспондент агентства зафиксировал происходящее на фото- и видеокамеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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