В Екатеринбурге на улице Монтажников произошел крупный пожар в складском здании, предназначенном для хранения личных вещей. Жители в социальных сетях делятся фотографиями пожара, который видно из разных районов города. Также они жалуются на едкий дым.
«Дым был плотный. Делаем ремонт на квартире рядом, решили доехать. Сама живу на Уралмаше. Скорее всего сейчас дым оседает, вот и пахнет», — поделилась в беседе с URA.RU жительница Екатеринбурга Елизавета Тимофеева.
Светлана Павловна рассказала агентству, что находится в паре кварталов от места ЧП. Дыма она уже не наблюдает из-за того, что на улице стемнело. Запах гари до квартиры не доходит, несмотря на открытые окна.
Возгорание охватило площадь порядка 3,5 тысячи квадратных метров, увеличившись в разы. В четырехэтажном сооружении частично обрушилась кровля.
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