Арендаторы помещений приехали на горящий склад в Екатеринбурге. Фото

На крупном пожаре на складе в Екатеринбурге много потерпевших
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают о пострадавших от пожара
Очевидцы сообщают о пострадавших от пожара Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге загорелся огромный склад

На место пожара на улицу Монтажников, 30а в Екатеринбурге, где находится крупный склад, приехали арендаторы помещений. Об этом сообщают очевидцы происшествия.

«На месте пожара очень много потерпевших. Это арендаторы складов», — рассказал URA.RU один из свидетелей событий.

Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. В результате на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. URA.RU следит за ситуацией в  онлайн-трансляции.

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На место пожара на улицу Монтажников, 30а в Екатеринбурге, где находится крупный склад, приехали арендаторы помещений. Об этом сообщают очевидцы происшествия. «На месте пожара очень много потерпевших. Это арендаторы складов», — рассказал URA.RU один из свидетелей событий. Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. В результате на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. URA.RU следит за ситуацией в  онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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