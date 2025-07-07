Очевидцы сообщают о пострадавших от пожара
новость из сюжетаВ Екатеринбурге загорелся огромный склад
На место пожара на улицу Монтажников, 30а в Екатеринбурге, где находится крупный склад, приехали арендаторы помещений. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
«На месте пожара очень много потерпевших. Это арендаторы складов», — рассказал URA.RU один из свидетелей событий.
Ранее стало известно, что огнем охвачен склад на улице Монтажников. Площадь пожара возросла с 2500 до 3500 квадратных метров. В результате на складском помещении в Екатеринбурге упала кровля здания. URA.RU следит за ситуацией в онлайн-трансляции.
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