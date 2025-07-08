Пентагон выступил с официальным заявлением по отправке оружия Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пентагон сделал официальное заявление по поставкам на Украину
Пентагон сделал официальное заявление по поставкам на Украину Фото:

Пентагон подтвердил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

«По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств», — сказано в официальном заявлении. Материал опубликован на официальном сайте департамента

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, который требует Киев, несмотря на обсуждения в администрации приостановки поставок и ограничения передачи некоторых видов вооружений. Паузы в отправке вооружения, по заявлениям Белого дома, были плановыми и не означали изменения политики поддержки Украины.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пентагон подтвердил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. «По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств», — сказано в официальном заявлении. Материал опубликован на официальном сайте департамента.  Ранее президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, который требует Киев, несмотря на обсуждения в администрации приостановки поставок и ограничения передачи некоторых видов вооружений. Паузы в отправке вооружения, по заявлениям Белого дома, были плановыми и не означали изменения политики поддержки Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...