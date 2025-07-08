Пентагон выступил с официальным заявлением по отправке оружия Украине

Пентагон подтвердил отправку дополнительных оборонительных вооружений на Украину по указанию президента США Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.
«По указанию президента Трампа министерство обороны направляет дополнительные оборонительные вооружения Украине, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира и прекращением убийств», — сказано в официальном заявлении. Материал опубликован на официальном сайте департамента.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предоставить военную помощь в объеме, который требует Киев, несмотря на обсуждения в администрации приостановки поставок и ограничения передачи некоторых видов вооружений. Паузы в отправке вооружения, по заявлениям Белого дома, были плановыми и не означали изменения политики поддержки Украины.
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