Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. В городе проходит международная промышленная выставка Иннопром-2025.
«Мишустин прибыл в Екатеринбург», — сообщил корреспондент URA.RU.
В этом году мероприятие проходит с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема форума — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ранее на мероприятии представили современный трехсекционный трамвай и скоростной пятисекционный трамвай для мегаполисов.
Выставка традиционно собирает представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей ведущих предприятий, инвесторов и экспертов из десятков стран. Екатеринбург остается ключевой площадкой для обсуждения перспектив технологического развития и укрепления промышленного потенциала России. Как в Екатеринбурге отгремел первый день «Иннопрома» — в материале URA.RU.
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