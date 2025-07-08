Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

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Мишустин решил посетить Екатеринбург
Мишустин решил посетить Екатеринбург Фото:
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«Иннопром — 2025»

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. В городе проходит международная промышленная выставка Иннопром-2025.

«Мишустин прибыл в Екатеринбург», — сообщил корреспондент URA.RU.

В этом году мероприятие проходит с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема форума — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ранее на мероприятии представили современный трехсекционный трамвай и скоростной пятисекционный трамвай для мегаполисов. 

Выставка традиционно собирает представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей ведущих предприятий, инвесторов и экспертов из десятков стран. Екатеринбург остается ключевой площадкой для обсуждения перспектив технологического развития и укрепления промышленного потенциала России. Как в Екатеринбурге отгремел первый день «Иннопрома» — в материале URA.RU.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург. В городе проходит международная промышленная выставка Иннопром-2025. «Мишустин прибыл в Екатеринбург», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году мероприятие проходит с 7 по 10 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Тема форума — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Ранее на мероприятии представили современный трехсекционный трамвай и скоростной пятисекционный трамвай для мегаполисов.  Выставка традиционно собирает представителей федеральных и региональных органов власти, руководителей ведущих предприятий, инвесторов и экспертов из десятков стран. Екатеринбург остается ключевой площадкой для обсуждения перспектив технологического развития и укрепления промышленного потенциала России. Как в Екатеринбурге отгремел первый день «Иннопрома» — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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