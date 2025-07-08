Суд в Екатеринбурге отправил в колонию челябинца, призывавшего юзеров к террору

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Челябинца осудили на пять с половиной лет
Челябинца осудили на пять с половиной лет Фото:

Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию челябинца, задержанного ФСБ за призывы пользователей интернета к террору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, ему назначили пять с половиной лет заключения.

«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо приговорено к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале. Его обвинили в призывах к террору через интернет. В комментариях он высказывал мысли о посягательстве на жизнь представителей органов государственной власти.

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Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию челябинца, задержанного ФСБ за призывы пользователей интернета к террору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, ему назначили пять с половиной лет заключения. «Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо приговорено к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области. Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале. Его обвинили в призывах к террору через интернет. В комментариях он высказывал мысли о посягательстве на жизнь представителей органов государственной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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