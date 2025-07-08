Суд в Екатеринбурге отправил в колонию челябинца, призывавшего юзеров к террору

Центральный окружной военный суд (дислокация в Екатеринбурге) отправил в колонию челябинца, задержанного ФСБ за призывы пользователей интернета к террору. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, ему назначили пять с половиной лет заключения.
«Суд признал виновным жителя региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей „Интернет“). Лицо приговорено к пяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
Челябинец был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале. Его обвинили в призывах к террору через интернет. В комментариях он высказывал мысли о посягательстве на жизнь представителей органов государственной власти.
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