Посетители «Иннопрома» лишились интернета и связи

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Ограничения связи ввели из-за визита Мишустина
Ограничения связи ввели из-за визита Мишустина Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

В Екатеринбурге 8 июля у гостей международной промышленной выставки «Иннопром» внезапно пропали интернет и связь. Вероятно ограничения на площадке вводят из-за скоро визита премьер-министра Михаила Мишустина, передает корреспондент URA.RU.

Перебои со связью появились после объявления с громкоговорителя с просьбой покинуть конгресс-центр. На связь с интернетом жалуются пользователи «Билайна», «Мотива», «Теле-2» и «Мегафона».

Мишустин ежегодно посещает «Иннопром». Ожидается, что в этом году второму лицу государства презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также премьер-министр выступит на стратсессии. За самыми интересными событиями второго дня промышленной выставки URA.RU следит в онлайн-трансляции.

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В Екатеринбурге 8 июля у гостей международной промышленной выставки «Иннопром» внезапно пропали интернет и связь. Вероятно ограничения на площадке вводят из-за скоро визита премьер-министра Михаила Мишустина, передает корреспондент URA.RU. Перебои со связью появились после объявления с громкоговорителя с просьбой покинуть конгресс-центр. На связь с интернетом жалуются пользователи «Билайна», «Мотива», «Теле-2» и «Мегафона». Мишустин ежегодно посещает «Иннопром». Ожидается, что в этом году второму лицу государства презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также премьер-министр выступит на стратсессии. За самыми интересными событиями второго дня промышленной выставки URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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