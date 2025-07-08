Посетители «Иннопрома» лишились интернета и связи

В Екатеринбурге 8 июля у гостей международной промышленной выставки «Иннопром» внезапно пропали интернет и связь. Вероятно ограничения на площадке вводят из-за скоро визита премьер-министра Михаила Мишустина, передает корреспондент URA.RU.
Перебои со связью появились после объявления с громкоговорителя с просьбой покинуть конгресс-центр. На связь с интернетом жалуются пользователи «Билайна», «Мотива», «Теле-2» и «Мегафона».
Мишустин ежегодно посещает «Иннопром». Ожидается, что в этом году второму лицу государства презентуют новый российский минивэн Sollers SP7, также премьер-министр выступит на стратсессии. За самыми интересными событиями второго дня промышленной выставки URA.RU следит в онлайн-трансляции.
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