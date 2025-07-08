В Москве попрощались с замглавкома ВМФ Гудковым, погибшим при теракте

В Подмосковье на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» прошла церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России, дважды Героем России, генерал-майором Михаилом Гудковым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
«Состоялась траурная церемония прощания с заместителем главнокомандующего ВМФ России, дважды Героем России, генерал-майором Михаилом Гудковым», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале министерства.
В траурной церемонии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, члены семьи Гудкова и высшее руководство Минобороны. Кроме того, почтить память погибшего пришли представители федеральных органов исполнительной власти, а также военнослужащие и ветераны.
Заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Михаил Гудков погиб в Курской области при исполнении служебных обязанностей. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, Гудков отличался твердым характером и всю свою профессиональную деятельность посвятил службе на флоте. Несмотря на высокое звание, он неоднократно посещал передовые позиции морской пехоты. Вместе с ним погиб его соратник Нариман Шихалиев. Вскоре президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Михаила Гудкова медалью «Золотая Звезда». Высокой государственной награды Михаил Гудков был удостоен за проявленное мужество и героизм в ходе проведения СВО.
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