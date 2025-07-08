Стали известны дата и место похорон Старовойта

Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом пройдет в Москве 10 июля. При этом осведомленные источники сегодня уточнили, что его похороны назначены на 11 июля, они пройдут в Санкт-Петербурге.
«Похороны Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге», — передает «КП-Петербург» информацию от источников. Его тело нашли в Подмосковье 7 июля через несколько часов после увольнения с должности. Предполагается, что он покончил с собой.
Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге по решению его родственников. Прощальная церемония, предварительно, пройдет в морге Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.
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