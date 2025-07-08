Стали известны дата и место похорон Старовойта

Старовойта похоронят 11 июля в Санкт-Петербурге
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Церемония прощания со Старовойтом пройдет 10 июля
Церемония прощания со Старовойтом пройдет 10 июля Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом пройдет в Москве 10 июля. При этом осведомленные источники сегодня уточнили, что его похороны назначены на 11 июля, они пройдут в Санкт-Петербурге. 

«Похороны Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге», — передает «КП-Петербург» информацию от источников. Его тело нашли в Подмосковье 7 июля через несколько часов после увольнения с должности. Предполагается, что он покончил с собой. 

Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге по решению его родственников. Прощальная церемония, предварительно, пройдет в морге Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.

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Прощание с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом пройдет в Москве 10 июля. При этом осведомленные источники сегодня уточнили, что его похороны назначены на 11 июля, они пройдут в Санкт-Петербурге.  «Похороны Романа Старовойта состоятся 11 июля на Смоленском кладбище в Петербурге», — передает «КП-Петербург» информацию от источников. Его тело нашли в Подмосковье 7 июля через несколько часов после увольнения с должности. Предполагается, что он покончил с собой.  Старовойта похоронят в Санкт-Петербурге по решению его родственников. Прощальная церемония, предварительно, пройдет в морге Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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