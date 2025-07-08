Baza: экс-министра транспорта Старовойта похоронят в Петербурге

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Старовойт провел значительную часть детства в Сосновом Бору Ленобласти
Старовойт провел значительную часть детства в Сосновом Бору Ленобласти Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла его семья.

По информации telegram-канала Baza, тело чиновника будет перевезено из Москвы после церемонии прощания, которая предварительно назначена в морге при Центральной клинической больнице (ЦКБ). В Петербурге проживают брат и отец Старовойта.

Старовойт родился в 1972 году в Курске, однако значительную часть детства провел в Сосновом Бору Ленинградской области. В 1995 году он окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, после чего начал трудовую деятельность в Петербурге. Тело Старовойта было обнаружено 7 июля в парке Малевича, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Перед инцидентом стало известно об отставке министра.

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Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла его семья. По информации telegram-канала Baza, тело чиновника будет перевезено из Москвы после церемонии прощания, которая предварительно назначена в морге при Центральной клинической больнице (ЦКБ). В Петербурге проживают брат и отец Старовойта. Старовойт родился в 1972 году в Курске, однако значительную часть детства провел в Сосновом Бору Ленинградской области. В 1995 году он окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, после чего начал трудовую деятельность в Петербурге. Тело Старовойта было обнаружено 7 июля в парке Малевича, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Перед инцидентом стало известно об отставке министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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