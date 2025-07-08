Baza: экс-министра транспорта Старовойта похоронят в Петербурге

Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт будет похоронен в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла его семья.
По информации telegram-канала Baza, тело чиновника будет перевезено из Москвы после церемонии прощания, которая предварительно назначена в морге при Центральной клинической больнице (ЦКБ). В Петербурге проживают брат и отец Старовойта.
Старовойт родился в 1972 году в Курске, однако значительную часть детства провел в Сосновом Бору Ленинградской области. В 1995 году он окончил Балтийский государственный технический университет имени Д. Ф. Устинова, после чего начал трудовую деятельность в Петербурге. Тело Старовойта было обнаружено 7 июля в парке Малевича, расположенном в Одинцовском районе Московской области. Перед инцидентом стало известно об отставке министра.
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