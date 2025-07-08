08 июля 2025

Тюменцы пожаловались на нашествие опасного вредителя. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы бьют тревогу из-за нашествия непарного шелкопряда
Тюменцы бьют тревогу из-за нашествия непарного шелкопряда Фото:

Жители Тюмени начали жаловаться на массовое появление бабочек непарного шелкопряда в разных районах. Горожане переживают, что из-за такого количества этих насекомых будут уничтожены урожай и леса.

«В Тюменском районе нашествие непарного шелкопряда. Сегодня с утра в Рощино облеплены бабочками опасного вредителя здания и автомобили. Идет массовая кладка яиц (600-700 штук от одной бабочки). При таком количестве возникает угроза уничтожения сельскохозяйственных культур и лесных массивов», — пишет обеспокоенная горожанка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Множество подобных сообщений появилось и в других местных группах. Тюменцы выкладывают фотографии опасных для урожая насекомых, которые «летают буквально роями». URA.RU отправило запрос в Россельхознадзор.

Непарный шелкопряд — бабочка белого или коричневого цвета (цвет и размер у самцов и самок различаются, поэтому шелкопряд и называется непарным). Для них характерны вспышки массового размножения, во время которых гусеницы объедают огромные площади лесов и садов. Вредитель способен нанести урон порядка 300 видам растений, в числе которых береза, дуб, тополь, липа, ивы, сливы, яблони и так далее.

В последний раз бабочки заполонили Тюменскую область в 2016 году. Тогда регион переживал небывалое нашествие непарного шелкопряда. В 2025 году агрономы предупреждали тюменцев, что бабочки могут вернуться из-за чрезвычайно мягкой зимы. URA.RU даже рассказывало, как защитить деревья, как бороться с вредителями и, как понять, что растение заражено. В Абатском районе вообще планировали закрыть лесничества для борьбы с непарным шелкопрядом.

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Жители Тюмени начали жаловаться на массовое появление бабочек непарного шелкопряда в разных районах. Горожане переживают, что из-за такого количества этих насекомых будут уничтожены урожай и леса. «В Тюменском районе нашествие непарного шелкопряда. Сегодня с утра в Рощино облеплены бабочками опасного вредителя здания и автомобили. Идет массовая кладка яиц (600-700 штук от одной бабочки). При таком количестве возникает угроза уничтожения сельскохозяйственных культур и лесных массивов», — пишет обеспокоенная горожанка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Множество подобных сообщений появилось и в других местных группах. Тюменцы выкладывают фотографии опасных для урожая насекомых, которые «летают буквально роями». URA.RU отправило запрос в Россельхознадзор. В последний раз бабочки заполонили Тюменскую область в 2016 году. Тогда регион переживал небывалое нашествие непарного шелкопряда. В 2025 году агрономы предупреждали тюменцев, что бабочки могут вернуться из-за чрезвычайно мягкой зимы. URA.RU даже рассказывало, как защитить деревья, как бороться с вредителями и, как понять, что растение заражено. В Абатском районе вообще планировали закрыть лесничества для борьбы с непарным шелкопрядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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