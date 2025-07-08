Ради новых веток метро в Екатеринбурге изменят генплан

Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, с новой трассировкой метро, утвердят к началу осени 2025-го. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на полях «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU.
Проект развития подземки уже прошел общественные слушания. Корректировки утвердят в августе — сентябре. При этом деньги на строительство еще не выделили.
Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
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