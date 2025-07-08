08 июля 2025

Ради новых веток метро в Екатеринбурге изменят генплан

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги на развитие подземки еще не выделили
Деньги на развитие подземки еще не выделили Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, с новой трассировкой метро, утвердят к началу осени 2025-го. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на полях «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU.

Проект развития подземки уже прошел общественные слушания. Корректировки утвердят в августе — сентябре. При этом деньги на строительство еще не выделили.

Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.

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Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, с новой трассировкой метро, утвердят к началу осени 2025-го. Об этом рассказал вице-мэр Рустам Галямов на полях «Иннопрома», передает корреспондент URA.RU. Проект развития подземки уже прошел общественные слушания. Корректировки утвердят в августе — сентябре. При этом деньги на строительство еще не выделили. Летом 2024-го URA.RU рассказывало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и Галямов прорабатывают два сценария расширения метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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