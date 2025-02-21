Новую ветку метро Екатеринбурга проложат в Академический через Юго-Запад: инсайд URA.RU подтвердился

Новую ветку метро Екатеринбурга проложат в Академический через Юго-Запад

21 февраля 2025 в 20:10 Размер текста - 17 +

В сторону Академического будет около пяти станций Фото: Анастасия Соргина © URA.RU Как и анонсировало URA.RU, новую ветку метро в Екатеринбурге проложат в Академический район через Юго-Запад. Об этом рассказал директор мастерской генплана города Павел Скачков. «Продумывались разные варианты, в том числе пересадка с „Ботанической“ и до Академического. Это ответвление второй ветки в ту сторону: одна станция с двумя уровнями», — сказал Скачков. Он уточнил, что в эту сторону будет порядка пяти станций, включая промежуточные, которые затрагивают другие районы. По его словам, другой вариант развития подземки предполагает запуск линии от существующей станции «Бажовская», которая сейчас не работает. Метро и новые трамвайные ветки должны создать единую сеть с пересечениями для пересадок. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как и анонсировало URA.RU, новую ветку метро в Екатеринбурге проложат в Академический район через Юго-Запад. Об этом рассказал директор мастерской генплана города Павел Скачков. «Продумывались разные варианты, в том числе пересадка с „Ботанической“ и до Академического. Это ответвление второй ветки в ту сторону: одна станция с двумя уровнями», — сказал Скачков. Он уточнил, что в эту сторону будет порядка пяти станций, включая промежуточные, которые затрагивают другие районы. По его словам, другой вариант развития подземки предполагает запуск линии от существующей станции «Бажовская», которая сейчас не работает. Метро и новые трамвайные ветки должны создать единую сеть с пересечениями для пересадок. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его зам Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Крайний раз Галямов заявлял, что проектировщики приступили к работе над тоннелями метро от Академического до Юго-Запада и Верхней Пышмы. Предполагается, что к строительству новых станций привлекут девелоперов, так как они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Эту концепцию Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем Галямов вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.