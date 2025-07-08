08 июля 2025

На берегу тюменской реки нашли труп рыбака

Тюменское управление СК России выясняет причины гибели мужчины у реки
© Служба новостей «URA.RU»
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По данным следствия, мужчина отправился на рыбалку и не вернулся
По данным следствия, мужчина отправился на рыбалку и не вернулся Фото:

На берегу реки Бочанки в Ялуторовском районе Тюменской области обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России.

«По данным следствия, мужчина выехал на рыбалку утром 8 июля и не вернулся домой. Его тело обнаружили очевидцы возле берега реки, неподалеку от села Ревда», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование. Основной версией, с которой работают следователи, является несчастный случай.

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На берегу реки Бочанки в Ялуторовском районе Тюменской области обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России. «По данным следствия, мужчина выехал на рыбалку утром 8 июля и не вернулся домой. Его тело обнаружили очевидцы возле берега реки, неподалеку от села Ревда», — отмечается в сообщении. Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование. Основной версией, с которой работают следователи, является несчастный случай.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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