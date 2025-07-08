На берегу тюменской реки нашли труп рыбака

По данным следствия, мужчина отправился на рыбалку и не вернулся
На берегу реки Бочанки в Ялуторовском районе Тюменской области обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает в telegram-канале региональное управление СК России.
«По данным следствия, мужчина выехал на рыбалку утром 8 июля и не вернулся домой. Его тело обнаружили очевидцы возле берега реки, неподалеку от села Ревда», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что видимых телесных повреждений на теле мужчины не обнаружено. В настоящий момент назначено судебно-медицинское исследование. Основной версией, с которой работают следователи, является несчастный случай.
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