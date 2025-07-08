08 июля 2025

В Тобольске ищут пропавшего ребенка. Фото

В Тюменской области 11-летний мальчик ушел из дома и пропал
© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший ребенок одет в черную кофту и серые джинсы
Пропавший ребенок одет в черную кофту и серые джинсы Фото:

В Тобольске Тюменской области разыскивают 11-летнего мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт». 

«Внимание! Помогите найти подростка! Александр Львов, 11 лет, ушел из дома 8 июля», — говорится в объявлении.

Известно, что мальчик был одет в черную кофту, такую же футболку, темно-серые джинсы и разноцветные кроссовки. Любую информацию просят сообщать по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или единому номеру 112.

Фото и приметы пропавшего ребенка
Фото и приметы пропавшего ребенка
Фото:

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В Тобольске Тюменской области разыскивают 11-летнего мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».  «Внимание! Помогите найти подростка! Александр Львов, 11 лет, ушел из дома 8 июля», — говорится в объявлении. Известно, что мальчик был одет в черную кофту, такую же футболку, темно-серые джинсы и разноцветные кроссовки. Любую информацию просят сообщать по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или единому номеру 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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