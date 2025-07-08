Пропавший ребенок одет в черную кофту и серые джинсы
В Тобольске Тюменской области разыскивают 11-летнего мальчика, который ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. Об этом в сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Александр Львов, 11 лет, ушел из дома 8 июля», — говорится в объявлении.
Известно, что мальчик был одет в черную кофту, такую же футболку, темно-серые джинсы и разноцветные кроссовки. Любую информацию просят сообщать по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или единому номеру 112.
Фото и приметы пропавшего ребенка
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