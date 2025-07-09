Акции «Южуралзолота» заблокировали у клиентов «Сбера»

Клиентам брокерского подразделения «Сбера» стали недоступны операции с акциями компании «Южуралзолото». Причиной том стали судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже.
«Операции с акциями ПАО „ЮГК“ стали недоступны в связи с остановкой торгов на Московской бирже и на основании полученного судебного акта. Операции будут снова доступны после возобновления торгов и получения судебного акта, отменяющего ограничения», — процитировало официальное сообщение «Сбера» РБК.
Как сообщало URA.RU, после иска Генпрокуратуры РФ о национализации «Южуралзолото группа компаний» с 4 июля сделки с акциями предприятия приостановило брокерское подразделение «Альфа-банка». Аналогичное решение принял и брокер «ВТБ Мои инвестиции». По словам исполнительного директора Ассоциации розничных инвесторов Ильи Херсонцева, мера может быть временной — пока идет процесс национализации.
Ранее Генпрокуратура подала в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.
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