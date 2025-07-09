09 июля 2025

Акции «Южуралзолота» заблокировали у клиентов «Сбера»

«Сбер» приостановил операции с акциями «Южуралзолота»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ценные бумаги стали недоступны из-за процесса национализации предприятия
Ценные бумаги стали недоступны из-за процесса национализации предприятия Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Клиентам брокерского подразделения «Сбера» стали недоступны операции с акциями компании «Южуралзолото». Причиной том стали судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже.

«Операции с акциями ПАО „ЮГК“ стали недоступны в связи с остановкой торгов на Московской бирже и на основании полученного судебного акта. Операции будут снова доступны после возобновления торгов и получения судебного акта, отменяющего ограничения», — процитировало официальное сообщение «Сбера» РБК.

Как сообщало URA.RU, после иска Генпрокуратуры РФ о национализации «Южуралзолото группа компаний» с 4 июля сделки с акциями предприятия приостановило брокерское подразделение «Альфа-банка». Аналогичное решение принял и брокер «ВТБ Мои инвестиции». По словам исполнительного директора Ассоциации розничных инвесторов Ильи Херсонцева, мера может быть временной — пока идет процесс национализации.

Ранее Генпрокуратура подала в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.

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Клиентам брокерского подразделения «Сбера» стали недоступны операции с акциями компании «Южуралзолото». Причиной том стали судебные акты и остановка торгов акциями ПАО «ЮГК» на Московской бирже. «Операции с акциями ПАО „ЮГК“ стали недоступны в связи с остановкой торгов на Московской бирже и на основании полученного судебного акта. Операции будут снова доступны после возобновления торгов и получения судебного акта, отменяющего ограничения», — процитировало официальное сообщение «Сбера» РБК. Как сообщало URA.RU, после иска Генпрокуратуры РФ о национализации «Южуралзолото группа компаний» с 4 июля сделки с акциями предприятия приостановило брокерское подразделение «Альфа-банка». Аналогичное решение принял и брокер «ВТБ Мои инвестиции». По словам исполнительного директора Ассоциации розничных инвесторов Ильи Херсонцева, мера может быть временной — пока идет процесс национализации. Ранее Генпрокуратура подала в суд иск с требованием национализировать предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие вице-спикеру заксобрания Челябинской области Константину Струкову. По версии прокуратуры, он незаконно получил под контроль холдинг, используя свое служебное положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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