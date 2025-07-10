Трамп сделал важное заявление о меди

Трамп ввел 50-процентные пошлины на медь
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Медь попадет под пошлины в США
Медь попадет под пошлины в США Фото:

США вводят 50-процентную пошлину на медь. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

«С 1 августа Соединенные Штаты будут взимать пошлину в размере 50% на все поставки меди», — пояснил Трамп. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х.

Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентной импортной пошлины на все товары из Бразилии, а также уведомили ряд стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Такие меры связаны с позицией американских властей по торговым переговорам и возможностью возвращения высоких пошлин при отсутствии прогресса в диалоге с партнерами.

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США вводят 50-процентную пошлину на медь. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп. «С 1 августа Соединенные Штаты будут взимать пошлину в размере 50% на все поставки меди», — пояснил Трамп. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Х. Ранее США уже объявили о введении с 1 августа 2025 года 50-процентной импортной пошлины на все товары из Бразилии, а также уведомили ряд стран, включая Японию, Южную Корею, Казахстан и Малайзию, о новых пошлинах в размере от 25% до 40%. Такие меры связаны с позицией американских властей по торговым переговорам и возможностью возвращения высоких пошлин при отсутствии прогресса в диалоге с партнерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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