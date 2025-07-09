09 июля 2025

Блогер из Сургута показал условия передержки для скандального льва. Видео

Скандального льва блогера из Сургута будут содержать в карантинной зоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Амирхан отправился к месту передержки за Харисом
Амирхан отправился к месту передержки за Харисом Фото:
новость из сюжета
В Сургуте разгорелся скандал из-за льва

Блогер Амирхан Магомедов поехал в Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО, куда поместили изъятого Роспотребнадзором льва Хариса. По словам хозяина животного, клетка для него очень мала.

«Как мне объяснили, здесь временное содержание льва. Это в „Парусе“ вот такой загон. Я не знаю, что это такое — у него под хвостом места больше», — рассказал в своих соцсетаях Амирхан.

В «Парусе» Харис находится в карантинной зоне. Он будет содержаться там 10-14 дней, после чего блогер перевезет льва в зоопарк Тюмени. Посещать животное Амирхану разрешили, а вот перевезти сразу — нет. Сейчас у хозяина есть две недели, чтобы собрать все необходимые документы.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, однако, проверив их, URA.RU пришло к выводу, что о льве хорошо заботятся. Позже Роспотребнадзор забрал Хариса и отвез в «Парус».

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Блогер Амирхан Магомедов поехал в Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО, куда поместили изъятого Роспотребнадзором льва Хариса. По словам хозяина животного, клетка для него очень мала. «Как мне объяснили, здесь временное содержание льва. Это в „Парусе“ вот такой загон. Я не знаю, что это такое — у него под хвостом места больше», — рассказал в своих соцсетаях Амирхан. В «Парусе» Харис находится в карантинной зоне. Он будет содержаться там 10-14 дней, после чего блогер перевезет льва в зоопарк Тюмени. Посещать животное Амирхану разрешили, а вот перевезти сразу — нет. Сейчас у хозяина есть две недели, чтобы собрать все необходимые документы. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, однако, проверив их, URA.RU пришло к выводу, что о льве хорошо заботятся. Позже Роспотребнадзор забрал Хариса и отвез в «Парус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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