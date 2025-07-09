Блогер Амирхан Магомедов поехал в Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО, куда поместили изъятого Роспотребнадзором льва Хариса. По словам хозяина животного, клетка для него очень мала.
«Как мне объяснили, здесь временное содержание льва. Это в „Парусе“ вот такой загон. Я не знаю, что это такое — у него под хвостом места больше», — рассказал в своих соцсетаях Амирхан.
В «Парусе» Харис находится в карантинной зоне. Он будет содержаться там 10-14 дней, после чего блогер перевезет льва в зоопарк Тюмени. Посещать животное Амирхану разрешили, а вот перевезти сразу — нет. Сейчас у хозяина есть две недели, чтобы собрать все необходимые документы.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Соседи жаловались на условия содержания животного, однако, проверив их, URA.RU пришло к выводу, что о льве хорошо заботятся. Позже Роспотребнадзор забрал Хариса и отвез в «Парус».
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