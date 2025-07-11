Обломки БПЛА упали на территорию научно-технического комплекса в Таганроге

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В Таганроге упали обломки дрона ВСУ
В Таганроге упали обломки дрона ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева», — написала Камбулова в своем telegram-канале.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативные группы. Всего над Ростовской областью было ликвидировано два украинских дрона.

В ночь на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Наибольшее количество дронов — 53 единицы — было сбито в воздушном пространстве Курской области. В Брянской области были сбиты 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13 аппаратов.

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Обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова. «Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева», — написала Камбулова в своем telegram-канале. В результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативные группы. Всего над Ростовской областью было ликвидировано два украинских дрона. В ночь на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Наибольшее количество дронов — 53 единицы — было сбито в воздушном пространстве Курской области. В Брянской области были сбиты 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13 аппаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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