Обломки БПЛА упали на территорию научно-технического комплекса в Таганроге

Обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева. Об этом сообщила глава города Таганрог Светлана Камбулова.
«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева», — написала Камбулова в своем telegram-канале.
В результате происшествия никто не пострадал. На месте продолжают работать экстренные службы и следственно-оперативные группы. Всего над Ростовской областью было ликвидировано два украинских дрона.
В ночь на 11 июля средства ПВО уничтожили 155 беспилотников, запущенных с территории Украины, над различными регионами России. Наибольшее количество дронов — 53 единицы — было сбито в воздушном пространстве Курской области. В Брянской области были сбиты 19 беспилотников, в Смоленской — 15, в Белгородской — 14, а в Тульской — 13 аппаратов.
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