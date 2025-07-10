Мэру Екатеринбурга Орлову прочат переход в Совет федерации

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов может перейти в Совет Федерации. Такой вариант якобы рассматривает врио свердловского губернатора Денис Паслер, который в случае победы на выборах главы региона может представить в Совфед список из трех возможных сенаторов от исполнительной власти.
«В тройке Паслера может оказаться Орлов, не исключено, что его и направят в сенат», — пишут «Ведомости» со ссылкой на двух источников. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили URA.RU, что не комментируют кадровые решения, пока они не приняты. «Глава города в данный момент исполняет свои обязанности», — отметили там.
Алексей Орлов стал мэром Екатеринбурга в феврале 2021 года. Еще раньше Орлов был заместителем у Паслера, когда тот возглавлял свердловское правительство (2012—2016 годы). Когда должность Паслера ликвидировали, Орлов стал первым замом экс-губернатора Евгения Куйвашева, то есть фактически функционал Паслера перешел к нему. Он родом из Тюменской области, в Екатеринбург переехал как раз по приглашению своего друга Куйвашева. Сейчас Свердловскую область в Совфеде представляют Виктор Шептий Александр Высокинский.
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