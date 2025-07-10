В Надыме отменили чаепитие на площади

Субботник в Надыме перенесли из-за погоды
В Надыме (ЯНАО) власти отменили субботник, после которого должно состоятся чаепитие на площади Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородский субботник с чаепитием на площади Юбилейной отменены. О новой дате проведения сообщим дополнительно», — говорится в официальном telegram-канале мэрии района.
Субботник должен был пройти 11 июля с 15:00. Новая дата мероприятия пока неизвестна.
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