10 июля 2025

В Надыме отменили чаепитие на площади

Власти Надыма перенесли субботник и чаепитие из-за неблагоприятной погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник в Надыме перенесли из-за погоды
Субботник в Надыме перенесли из-за погоды Фото:

В Надыме (ЯНАО) власти отменили субботник, после которого должно состоятся чаепитие на площади Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородский субботник с чаепитием на площади Юбилейной отменены. О новой дате проведения сообщим дополнительно», — говорится в официальном telegram-канале мэрии района.

Субботник должен был пройти 11 июля с 15:00. Новая дата мероприятия пока неизвестна.

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В Надыме (ЯНАО) власти отменили субботник, после которого должно состоятся чаепитие на площади Юбилейной. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. «В связи с неблагоприятными погодными условиями общегородский субботник с чаепитием на площади Юбилейной отменены. О новой дате проведения сообщим дополнительно», — говорится в официальном telegram-канале мэрии района. Субботник должен был пройти 11 июля с 15:00. Новая дата мероприятия пока неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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