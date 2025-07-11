Зеленский получил от США самый желаемый подарок за время СВО

Поставки военной помощи Украине были возобновлены Соединенным Штатами. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский 11 июля в своем telegram-канале.
«Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — написал Зеленский.
Глава государства также отметил, что на следующей неделе Киев продолжит переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона рассчитывает на дальнейшее взаимодействие с международными партнерами для укрепления обороноспособности страны.
Ранее США временно приостанавливали поставки вооружений Украине, включая зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы. Президент России Владимир Путин еще в начале 2025 года говорил, что без поставок оружия со стороны партнеров Украина не продержится и месяца. Эксперты отмечали, что главная цель Зеленского — не потерять поставки оружия, иначе он проиграет в конфликте и рискует понести ответственность за преступления ВСУ в ходе боевых действий. Несколько дней назад президент Дональд Трамп заявил о возобновлении военной помощи и одобрении отправки оборонительных систем, подчеркнув готовность предоставить Киеву необходимый объем поддержки.
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