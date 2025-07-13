Из окна девятиэтажки Ноябрьска выпал человек

О состоянии ямальца пока ничего неизвестно
В Ноябрьске (ЯНАО) из окна девятиэтажного дома по улице Ленина, 84 выпал человек. Об этом сообщили очевидцы.
«Ленина, 84. Человек выпал с окна», — написано в telegram-канале NSK.
О состоянии ямальца ничего неизвестно. На место происшествия выезжала скорая медицинская помощь.
URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
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