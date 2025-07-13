13 июля 2025
12 июля 2025
11 июля 2025

Из окна девятиэтажки Ноябрьска выпал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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О состоянии ямальца пока ничего неизвестно
О состоянии ямальца пока ничего неизвестно Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) из окна девятиэтажного дома по улице Ленина, 84 выпал человек. Об этом сообщили очевидцы.

«Ленина, 84. Человек выпал с окна», — написано в telegram-канале NSK.

О состоянии ямальца ничего неизвестно. На место происшествия выезжала скорая медицинская помощь.

URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) из окна девятиэтажного дома по улице Ленина, 84 выпал человек. Об этом сообщили очевидцы. «Ленина, 84. Человек выпал с окна», — написано в telegram-канале NSK. О состоянии ямальца ничего неизвестно. На место происшествия выезжала скорая медицинская помощь. URA.RU направило запрос в ГУ МВД России по ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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