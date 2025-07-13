13 июля 2025

Трамп обнял российского футболиста

Трамп вручил серебряную медаль вратарю сборной России Сафонову
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Трамп пожал руку российскому спортсмену
Трамп пожал руку российскому спортсмену Фото:

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место. 

Президент надел медаль на шею Сафонова, крепко пожал руку голкиперу и похлопал его по плечу в знак уважения. Также Трамп сказал Сафонову несколько слов. 

Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер. 

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Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место.  Президент надел медаль на шею Сафонова, крепко пожал руку голкиперу и похлопал его по плечу в знак уважения. Также Трамп сказал Сафонову несколько слов.  Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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