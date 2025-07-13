13 июля 2025

В Челябинске строительство дороги к детсаду сорвано из-за дождей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик ответит за срыв открытия новой дороги к челябинскому детсаду
Подрядчик ответит за срыв открытия новой дороги к челябинскому детсаду Фото:

В 48-м микрорайоне Челябинска сроки завершения строительства проезда к детскому саду были сорваны из-за неблагоприятных погодных условий. Планировалось, что дорога будет готова к 10 июля, однако на данный момент выполнено лишь около трети работ, сообщил глава Курчатовского района Константин Матыгин на аппаратном совещании в мэрии.

«На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ. К сожалению, из-за непрекращающихся дождей мы были вынуждены временно приостановить строительство. Планируем завершить все работы до конца текущего месяца», — заявил Матыгин.

Глава района пояснил, что дождливая погода существенно замедлила процесс строительства, и теперь завершение объекта ожидается в течение полутора недель. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил Матыгину совместно с вице-мэром Владимиром Шамне держать ситуацию под личным контролем и начать подготовку претензий в адрес подрядчика.

На совещании также была затронута тема реализации национальных проектов в городе. Лошкин акцентировал внимание на том, что контроль должен осуществляться не только за строительством и благоустройством, но и за организацией запланированных мероприятий.

«Не должно быть никакой разницы. Все обязательства должны быть выполнены в срок», — подчеркнул глава города.

Помимо ситуации с дорогой в 48-м микрорайоне, на аппаратном совещании обсудили ход ямочного ремонта дорог в Челябинске, где за прошедшую неделю было восстановлено свыше 800 квадратных метров покрытия. Также стало известно о первом штрафе, выписанном ресторану The Center за незаконное спиливание ограждения. Кроме того, в Ленинском районе города запланированы работы по осушению так называемых «эстонских болот».

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В 48-м микрорайоне Челябинска сроки завершения строительства проезда к детскому саду были сорваны из-за неблагоприятных погодных условий. Планировалось, что дорога будет готова к 10 июля, однако на данный момент выполнено лишь около трети работ, сообщил глава Курчатовского района Константин Матыгин на аппаратном совещании в мэрии. «На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ. К сожалению, из-за непрекращающихся дождей мы были вынуждены временно приостановить строительство. Планируем завершить все работы до конца текущего месяца», — заявил Матыгин. Глава района пояснил, что дождливая погода существенно замедлила процесс строительства, и теперь завершение объекта ожидается в течение полутора недель. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил Матыгину совместно с вице-мэром Владимиром Шамне держать ситуацию под личным контролем и начать подготовку претензий в адрес подрядчика. На совещании также была затронута тема реализации национальных проектов в городе. Лошкин акцентировал внимание на том, что контроль должен осуществляться не только за строительством и благоустройством, но и за организацией запланированных мероприятий. «Не должно быть никакой разницы. Все обязательства должны быть выполнены в срок», — подчеркнул глава города. Помимо ситуации с дорогой в 48-м микрорайоне, на аппаратном совещании обсудили ход ямочного ремонта дорог в Челябинске, где за прошедшую неделю было восстановлено свыше 800 квадратных метров покрытия. Также стало известно о первом штрафе, выписанном ресторану The Center за незаконное спиливание ограждения. Кроме того, в Ленинском районе города запланированы работы по осушению так называемых «эстонских болот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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