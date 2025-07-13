В Челябинске строительство дороги к детсаду сорвано из-за дождей

В 48-м микрорайоне Челябинска сроки завершения строительства проезда к детскому саду были сорваны из-за неблагоприятных погодных условий. Планировалось, что дорога будет готова к 10 июля, однако на данный момент выполнено лишь около трети работ, сообщил глава Курчатовского района Константин Матыгин на аппаратном совещании в мэрии.
«На данный момент выполнено 35% от запланированного объема работ. К сожалению, из-за непрекращающихся дождей мы были вынуждены временно приостановить строительство. Планируем завершить все работы до конца текущего месяца», — заявил Матыгин.
Глава района пояснил, что дождливая погода существенно замедлила процесс строительства, и теперь завершение объекта ожидается в течение полутора недель. Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил Матыгину совместно с вице-мэром Владимиром Шамне держать ситуацию под личным контролем и начать подготовку претензий в адрес подрядчика.
На совещании также была затронута тема реализации национальных проектов в городе. Лошкин акцентировал внимание на том, что контроль должен осуществляться не только за строительством и благоустройством, но и за организацией запланированных мероприятий.
«Не должно быть никакой разницы. Все обязательства должны быть выполнены в срок», — подчеркнул глава города.
Помимо ситуации с дорогой в 48-м микрорайоне, на аппаратном совещании обсудили ход ямочного ремонта дорог в Челябинске, где за прошедшую неделю было восстановлено свыше 800 квадратных метров покрытия. Также стало известно о первом штрафе, выписанном ресторану The Center за незаконное спиливание ограждения. Кроме того, в Ленинском районе города запланированы работы по осушению так называемых «эстонских болот».
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