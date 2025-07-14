Поиски пропавшего Ми-8 приостановлены

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Поисковые мероприятия будут возобновлены только утром
Поисковые мероприятия будут возобновлены только утром Фото:
новость из сюжета
Вертолет Ми-8 пропал на Дальнем Востоке

Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае временно прекращены. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Поиски прекращены. Там уже темно», — рассказал представитель РИА Новости. Ранее сообщалось, что поиски вертолета могут быть временно остановлены из-за ухудшения погодных условий. В районе проведения поисково-спасательной операции начался сильный дождь. Поисковые мероприятия будут возобновлены только утром.

Пропавший вертолет осуществлял рейс из поселка Охотск в Магадан и перестал выходить на связь в назначенное время. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое технических специалистов.

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Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае временно прекращены. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. «Поиски прекращены. Там уже темно», — рассказал представитель РИА Новости. Ранее сообщалось, что поиски вертолета могут быть временно остановлены из-за ухудшения погодных условий. В районе проведения поисково-спасательной операции начался сильный дождь. Поисковые мероприятия будут возобновлены только утром. Пропавший вертолет осуществлял рейс из поселка Охотск в Магадан и перестал выходить на связь в назначенное время. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое технических специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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