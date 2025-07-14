Поиски пропавшего Ми-8 приостановлены

Поиски пропавшего вертолета Ми-8 в Хабаровском крае временно прекращены. Об этом сообщил представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«Поиски прекращены. Там уже темно», — рассказал представитель РИА Новости. Ранее сообщалось, что поиски вертолета могут быть временно остановлены из-за ухудшения погодных условий. В районе проведения поисково-спасательной операции начался сильный дождь. Поисковые мероприятия будут возобновлены только утром.
Пропавший вертолет осуществлял рейс из поселка Охотск в Магадан и перестал выходить на связь в назначенное время. На борту находились пять человек: три члена экипажа и двое технических специалистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.