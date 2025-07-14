Следком начал проверку по факту пропажи вертолета на Дальнем Востоке

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет» на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным СК, проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть двух и более лиц. Воздушное судно выполняло перелет из поселка Охотск в Магадан, однако в установленное время не вышло на связь. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника, которые возвращались после выполнения ремонтных работ.
Сразу после сообщения о пропаже воздушного судна были задействованы силы для проведения поисково-спасательных мероприятий. Из Охотска на поиски вылетел вертолет Ми-8, а из Магадана — самолет Ан-26.
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