Следком начал проверку по факту пропажи вертолета на Дальнем Востоке

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Воздушное судно выполняло перелет из поселка Охотск в Магадан
Воздушное судно выполняло перелет из поселка Охотск в Магадан Фото:

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет» на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным СК, проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть двух и более лиц. Воздушное судно выполняло перелет из поселка Охотск в Магадан, однако в установленное время не вышло на связь. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника, которые возвращались после выполнения ремонтных работ.

Сразу после сообщения о пропаже воздушного судна были задействованы силы для проведения поисково-спасательных мероприятий. Из Охотска на поиски вылетел вертолет Ми-8, а из Магадана — самолет Ан-26.

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Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 авиакомпании «Взлет» на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в ведомстве. По данным СК, проверка проводится по признакам нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть двух и более лиц. Воздушное судно выполняло перелет из поселка Охотск в Магадан, однако в установленное время не вышло на связь. На борту находились пять человек — три члена экипажа и два техника, которые возвращались после выполнения ремонтных работ. Сразу после сообщения о пропаже воздушного судна были задействованы силы для проведения поисково-спасательных мероприятий. Из Охотска на поиски вылетел вертолет Ми-8, а из Магадана — самолет Ан-26.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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