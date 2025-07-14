Отдых россиян внутри страны сделают дешевле

Власти придумали, как россиянам сэкономить на путешествиях внутри страны. На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в этом году и в следующие два года на строительство модульных средств размещения направят 15 млрд рублей, в том числе глэмпингов и кемпингов. Как рассказали эксперты URA.RU, они дешевле по строительству, чем гостиницы и отели, поэтому будут доступнее для отдыхающих.
В начале заседания Мишустин сообщил, что правительство использует различные инструменты для поддержки регионов нашей страны. Акцент премьер поставил на развитии внутреннего туризма.
Ссылаясь на слова президента РФ Владимира Путина, он сообщил, что туриндустрия — значимый фактор укрепления социально-экономического потенциала регионов, ведь она формирует современные рабочие места и повышает предпринимательскую активность в смежных сферах — это торговля и строительство, общественное питание и народные промыслы. «А еще [развитие туриндустрии] сберегает и возрождает памятники истории, архитектуры и культуры», — добавил он.
Ключевой элемент в развитии инфраструктуры путешествий — это расширение номерного фонда для отдыха, сказал Мишустин. «По поручению президента РФ мы помогаем создавать модульные средства размещения, в том числе глэмпинги и кемпинги. Они быстро возводятся и легко вписываются в любой ландшафт, оказывая минимальное воздействие на природу», — отметил глава правительства.
В предыдущие три года, продолжил премьер, на эти цели выделили 20 млрд рублей 65 регионам страны. Благодаря этому удалось построить около 13 тысяч таких номеров для туристов, привел цифры премьер-министр РФ.
«Теперь направим 15 млрд рублей — в текущем и в следующие два года. Их получат 55 российских субъектов, включая и новые, где появится свыше 10 тысяч мест», — сообщил Мишустин.
Важно, чтобы эти проекты ввели в оговоренные сроки. Они также должны соответствовать требованиям безопасности, резюмировал премьер.
Строительство модульных средств размещения быстрее удовлетворит повышенный спрос россиян на путешествия внутри страны, чем возведение стандартных гостиниц или отелей, поэтому в правительстве поставили акцент именно на развитии инфраструктуры экотуризма, считает президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Растущий интерес жителей страны к внутреннему туризму подтверждается статистикой. Например, в прошлом году количество турпоездок по России составило около 92 млн, а в 2023-м — 78 млн. Об этом 8 января сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Более того, растет число экотуристов. Так, в 2020 году их насчитывалось 6,7 млн, в 2023-м — 14 млн и только на август 2024-го — 11,8 млн, рассказала 3 октября 2024 года замдиректора Росзаповедцентра Ксения Абрамова.
«Строительство модульной инфраструктуры удачно решит нехватку отелей и гостиниц в регионах страны, тем более что интерес к экотуризму растет. Например, если возведение глэмпингов и кемпингов занимает от шести месяцев до полутора лет, то стандартные средства размещения — от пяти до семи лет, и это в лучшем случае. Это заметно на практике: за последние 3,5 года в стране при поддержке властей появилось около 1000 модульных зданий для туристов, а капитальных объектов индустрии путешествий — примерно 100», — уточнил Волков.
Возведение модульных средств размещения экономически привлекательнее для предпринимателей, а значит, рост инвестиций в их строительство дополнительно расширит номерной фонд для отдыхающих россиян. «Окупаемость стандартных объектов размещения составляет от 10 до 15 лет, а глэмпингов и кемпингов — от трех до семи лет. Более того, рентабельность в первом случае — 4-7%, а во втором — 15-30%», — привел цифры эксперт.
Модульные здания не уступают по условиям четырех- и пятизвездочным отелям, но стоят дешевле, так как материалов на их строительство уходит меньше. «А еще вокруг них часто возникают рестораны, бани, спа-салоны. Такой подход удовлетворяет максимум потребностей путешественников за небольшие деньги», — добавил он.
Такое финансирование регионов, развивающих экотуризм, не просто удовлетворит растущий спрос наших граждан на путешествия внутри страны, но и откроет для них новые направления, считает председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по туризму и гостиничному бизнесу Сергей Абрамов. «В стране очень много живописных мест, особенно в регионах Алтая и Зауралья, где немало неизведанных для туристов мест. Благодаря выделенным средствам правительства, модульные здания для туристов получится разместить, например, в водоохранных зонах, где запрещено заниматься капитальным строительством. Глэмпинги и кемпинги имеют легкую конструкцию, им не нужен фундамент, а значит они не нанесут ущерб экологии», — резюмировал Абрамов.
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