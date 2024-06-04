Путин дал указание развивать внутренний туризм

Саму концепцию развития автотуризма президент предложил в 2023 году, также на совещании с правительством Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия делает ставку на развитие автотуризма, ведется разработка пилотного проекта по созданию на территории страны автомобильных туристических маршрутов. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги совещания, которое президент РФ Владимир Путин провел во вторник с членами правительства в режиме видеосвязи. Главной темой встречи стал внутренний автомобильный туризм.

О том, как развивается туризм в целом, главе государства доложил министр экономического развития Максим Решетников. «В прошлом году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок. Это на 20% больше, чем доковидный показатель. В этом году ожидаем более 90 млн поездок», — сказал он.

Развитию глемпингов в регионах также уделили внимание на совещании. На фото — экоотель в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается автотуризма, то, по словам министра, он уже привлек 40% россиян и становится все более популярным: 26 млн поездок в 2023 году и ожидаемое удвоение этого числа к 2030 году. Достичь данного показателя планируется, в частности, посредством создания новых автомобильных туристических маршрутов с наглядными указателями, сервисами и устойчивой интернет-связью. «В привязке к этим туристическим маршрутам предстоит привести в нормальное состояние дороги», — заметил министр.

Не менее важное значение, по словам Решетникова, имеет строительство придорожной инфраструктуры — гостиниц, кафе, заправочных сетей — на эти цели между регионами распределят 28 млрд рублей, а к самим проектам привлекут малый бизнес. «Со следующего года начнет решаться вопрос о возможности заселения в гостиницы по водительским удостоверениям. Сейчас такой возможности нет», — добавил Решетников.

Он заявил также о необходимости обновления автобусного парка. Согласно приведенным министром данным, перевозчикам ежегодно требуется 3000 новых автобусов, чтобы восполнить автопарк, пострадавший от западных санкций и износа техники. Закупка пассажирского транспорта, сообщил Решетников, будет включена в льготную программу лизинга.

Президент поддержал эти планы, подчеркнув необходимость полной локализации производства пассажирской техники на территории России и как таковую важность внутреннего туризма для экономики страны. «Чем больше туристов будет пользоваться этими услугами [внутри страны], тем лучше в конечном итоге и не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики. Деньги то здесь будут оставаться, в нашей стране», — подчеркнул Путин.