Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия на Украину

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План по ускорению поставок оружия США на Украину уже обсужден, сообщает РИА Новости
План по ускорению поставок оружия США на Украину уже обсужден, сообщает РИА Новости Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецпосланник США по вопросам России и Украины Кит Келлог обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским план по ускорению поставок оружия со стороны США с помощью НАТО. Информацию об этом сообщило РИА Новости.

«Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Зеленским план Трампа по ускорению поставок американского вооружения на Украину с помощью НАТО», — указано в материале. Визит Кита Келлога в Киев состоялся после того, как президент США Дональд Трамп пообещал представить Украине новый план военной помощи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ожидания от этой поездки в первую очередь должны быть у украинской стороны и самого Келлога, который продолжает посреднические усилия в рамках российско-украинского конфликта. На переговорах также планировалось обсудить вопросы обороны, безопасности и санкционной политики.

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Спецпосланник США по вопросам России и Украины Кит Келлог обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским план по ускорению поставок оружия со стороны США с помощью НАТО. Информацию об этом сообщило РИА Новости. «Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Зеленским план Трампа по ускорению поставок американского вооружения на Украину с помощью НАТО», — указано в материале. Визит Кита Келлога в Киев состоялся после того, как президент США Дональд Трамп пообещал представить Украине новый план военной помощи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ожидания от этой поездки в первую очередь должны быть у украинской стороны и самого Келлога, который продолжает посреднические усилия в рамках российско-украинского конфликта. На переговорах также планировалось обсудить вопросы обороны, безопасности и санкционной политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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