Келлог обсудил с Зеленским ускорение поставок оружия на Украину

Спецпосланник США по вопросам России и Украины Кит Келлог обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским план по ускорению поставок оружия со стороны США с помощью НАТО. Информацию об этом сообщило РИА Новости.
«Келлог заявил, что обсудил в Киеве с Зеленским план Трампа по ускорению поставок американского вооружения на Украину с помощью НАТО», — указано в материале. Визит Кита Келлога в Киев состоялся после того, как президент США Дональд Трамп пообещал представить Украине новый план военной помощи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ожидания от этой поездки в первую очередь должны быть у украинской стороны и самого Келлога, который продолжает посреднические усилия в рамках российско-украинского конфликта. На переговорах также планировалось обсудить вопросы обороны, безопасности и санкционной политики.
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