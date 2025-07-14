Германия разрушила иллюзии Зеленского по поводу систем Patriot

Поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут занять несколько месяцев после достижения соглашения с США об их приобретении. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. О необходимости как можно быстрее предоставить это вооружение Киеву неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.
«То, что Украине системы Patriot очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — отметил Писториус. Его слова передает агентство dpa.
Глава Минобороны ФРГ также уточнил, что пока стороны не раскрывают количество планируемых к отправке систем Patriot. По его словам, предстоит определить, что следует считать одной единицей комплекса с учетом технических характеристик и числа ракет в составе батареи. Министр оценил стоимость одной батареи приблизительно в миллиард долларов.
Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украине требуется как минимум семь комплексов Patriot в кратчайшие сроки. Он упрекнул союзников в том, что они хранят и не используют этот ресурс, в то время, как Киеву он критически необходим. Норвежское издание Steigan сообщало, что мольбы Зеленского о Patriot не имеют смысла, поскольку подобное оружие не способно перехватывать некоторые типы ракет ВС РФ.
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