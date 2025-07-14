14 июля 2025

Германия разрушила иллюзии Зеленского по поводу систем Patriot

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несмотря на надежды Зеленского, отправка систем Patriot потребует месяцы, рассказал Писториус
Несмотря на надежды Зеленского, отправка систем Patriot потребует месяцы, рассказал Писториус Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут занять несколько месяцев после достижения соглашения с США об их приобретении. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. О необходимости как можно быстрее предоставить это вооружение Киеву неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский.

«То, что Украине системы Patriot очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — отметил Писториус. Его слова передает агентство dpa.

Глава Минобороны ФРГ также уточнил, что пока стороны не раскрывают количество планируемых к отправке систем Patriot. По его словам, предстоит определить, что следует считать одной единицей комплекса с учетом технических характеристик и числа ракет в составе батареи. Министр оценил стоимость одной батареи приблизительно в миллиард долларов.

Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украине требуется как минимум семь комплексов Patriot в кратчайшие сроки. Он упрекнул союзников в том, что они хранят и не используют этот ресурс, в то время, как Киеву он критически необходим. Норвежское издание Steigan сообщало, что мольбы Зеленского о Patriot не имеют смысла, поскольку подобное оружие не способно перехватывать некоторые типы ракет ВС РФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки зенитных ракетных комплексов Patriot на Украину могут занять несколько месяцев после достижения соглашения с США об их приобретении. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус 14 июля после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. О необходимости как можно быстрее предоставить это вооружение Киеву неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. «То, что Украине системы Patriot очень нужны, ясно, и мы это лицезрели. Но не стройте себе иллюзий — система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро», — отметил Писториус. Его слова передает агентство dpa. Глава Минобороны ФРГ также уточнил, что пока стороны не раскрывают количество планируемых к отправке систем Patriot. По его словам, предстоит определить, что следует считать одной единицей комплекса с учетом технических характеристик и числа ракет в составе батареи. Министр оценил стоимость одной батареи приблизительно в миллиард долларов. Ранее Зеленский неоднократно говорил, что Украине требуется как минимум семь комплексов Patriot в кратчайшие сроки. Он упрекнул союзников в том, что они хранят и не используют этот ресурс, в то время, как Киеву он критически необходим. Норвежское издание Steigan сообщало, что мольбы Зеленского о Patriot не имеют смысла, поскольку подобное оружие не способно перехватывать некоторые типы ракет ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...