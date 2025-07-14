В Челябинске будут судить ОПГ, грабившую сирот

В Тракторозаводский райсуд Челябинска направлено уголовное дело в отношении шести участников ОПГ, которая грабила и обманывала детей-сирот. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, отметили в пресс-службе прокуратуры области.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении серий грабежей (п.п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 161, п. „а“ ч. 3 ст. 161 УК РФ), разбойных нападений (ч. 2 ст. 162, п. „а“ ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательств (п. „а“ ч. 3 ст. 163 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствием собрана достаточная доказательная база», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что по делу было утверждено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Участникам ОПГ грозят длительные сроки.
Банда специализировалась на грабеже и обмане сирот. Они выслеживали своих жертв, узнавали о них всю информацию, после обманом или примитивным «гоп-стопом» отбирали деньги и иное имущество. ОПГ действовала с июля 2023 года по январь 2024 года. За это время они похитили у восьмерых потерпевших более 1,1 млн рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что раскрытие преступлений стало возможным благодаря слаженной межведомственной работе. Оперативники угрозыска и следователи СК профессионально отработали ситуацию.
Преступления выявлены сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД России по Челябинской области совместно с УФСБ России по Челябинской области. Операцию по задержанию участников ОПГ провели 18 июня 2024 года. Оперативные мероприятия прошли сразу по 60 адресам. Тогда было задержано около 40 человек, связанных с ОПГ «Халиулинские» и Илхамом Османовым, которого называют «смотрящим за Челябинской областью». У них были изъяты автомобили, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты, сим-карты, различные носители информации и другое имущество. Но после допроса часть из них отпустили, а некоторых перевели в статус свидетелей.
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