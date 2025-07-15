15 июля 2025

Украина потерпела сокрушительное поражение в битве под Волчанском

ТАСС: боевики ВСУ попытались контратаковать у Волчанска и понесли большие потери
© Служба новостей «URA.RU»
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Серьезные потери зафиксированы в 127-й бригаде территориальной обороны
Серьезные потери зафиксированы в 127-й бригаде территориальной обороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в окрестностях Волчанска, однако эта операция обернулась значительными потерями и числом пропавших без вести среди украинских военнослужащих. Данную информацию ТАСС предоставили представители российских силовых ведомств.

«Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ», — уточнил собеседник агентства. В частности, значительные утраты зафиксированы у 127-й бригады сил территориальной обороны.

Российские войска продолжают продвижение на территорию Харьковской области с северного и северо-восточного направлений. В городе Волчанск ведутся боевые действия за контроль над маслозаводом, в населенном пункте Дегтярное осуществляется закрепление занятых рубежей, а в окрестностях Мелового проводится операция по зачистке приграничных лесных участков.

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Вооруженные силы Украины предприняли попытку контратаки в окрестностях Волчанска, однако эта операция обернулась значительными потерями и числом пропавших без вести среди украинских военнослужащих. Данную информацию ТАСС предоставили представители российских силовых ведомств. «Попытки противника контратаковать в лесных массивах западнее Волчанска привели и к огромному количеству пропавших без вести среди военнослужащих ВСУ», — уточнил собеседник агентства. В частности, значительные утраты зафиксированы у 127-й бригады сил территориальной обороны. Российские войска продолжают продвижение на территорию Харьковской области с северного и северо-восточного направлений. В городе Волчанск ведутся боевые действия за контроль над маслозаводом, в населенном пункте Дегтярное осуществляется закрепление занятых рубежей, а в окрестностях Мелового проводится операция по зачистке приграничных лесных участков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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