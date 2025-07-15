ВС РФ вышли к Днепропетровской области с нового направления: карта СВО на 15 июля

ВС России освободили Воскресенку, приблизившись к Днепропетровской области
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Российские бойцы освободили Петровку и Воскресенку
Российские бойцы освободили Петровку и Воскресенку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР — Петровкой и Воскресенкой, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, взятие под контроль поселка Малиновка позволило создать предпосылки для дальнейшего наступления российских военных в направлении Запорожья.

А Воскресенка — для наступления на Днепропетровской области. Это новое направление захода в регион. Ранее боевые действия на границе велись в районе Орехово и Муравки. Ход военных действий и карта спецоперации на 15 июля — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Помогавший России из тыла ВСУ американец получил гражданство РФ

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, два года оказывавший содействие российским военным с территории, подконтрольной Украине в ДНР, стал обладателем российского паспорта. Церемония вручения документа прошла в московском представительстве ДНР при участии главы республики Дениса Пушилина и представителей МВД РФ.

Мартиндейл выразил благодарность России за возможность обрести здесь дом, он намерен в дальнейшем работать на благо страны. С 2022 по 2024 год американец, находясь на украинской территории, передавал российской армии данные о дислокации ВСУ. Осенью 2024 года его эвакуировали из зоны конфликта.

Потери ВСУ с начала 2025 года

За первые полгода 2025 года численность ВСУ сократилась минимум на 190 тысяч человек. Согласно подсчетам, в начале года украинская армия насчитывала около 880 тысяч военнослужащих. Однако из-за потерь и дезертирства, а также низких показателей мобилизации, их количество значительно уменьшилось.

Украинские власти заявляют о ежемесячном призыве 10–30 тысяч человек, однако, по данным СМИ и депутатов, реальные цифры часто ниже. За отчетный период боевые потери и дезертирство превысили 370 тысяч, тогда как мобилизовать удалось не более 180 тысяч.

Запорожское направление

Освобождение населенного пункта Малиновка вблизи Гуляйполя 14 июля создало условия для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья, передает telegram-канал WarGonzo. Наступательные действия поддерживались артиллерией и операторами ударных БПЛА.

Покровское направление

В районе Попов Яра и Полтавки продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, штурмовые группы ВС РФ вошли в Родинское, расположенное в трех километрах севернее Покровска. Также идут бои за выход к окраинам Константиновки, где российские военные начали зачистку укрепленных позиций противника.

Кроме того, российские войска освободили два населенных пункта в ДНР — Петровку и Воскресенку. Военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск, сформированного в Забайкалье, в течение двух недель выбивали противника из Петровки, рассказали URA.RU в Минобороны. 

Часовоярское направление

ВС РФ улучшили тактическое положение в Часовом Яру. Продолжаются бои, поступают сообщения о продвижении в районе Николаевки.

Харьковское направление

Российские подразделения наступают вглубь Харьковской области с севера и северо-востока. В Волчанске идет штурм маслозавода, в Дегтярном закрепляются позиции, а в районе Мелового проводится зачистка приграничных лесных массивов.

Сумское направление

Штурмовые группы заняли новые рубежи в Юнаковке. Продолжаются бои за село Рыжевка.

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Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в ДНР — Петровкой и Воскресенкой, сообщили в Министерстве обороны России. Кроме того, взятие под контроль поселка Малиновка позволило создать предпосылки для дальнейшего наступления российских военных в направлении Запорожья. А Воскресенка — для наступления на Днепропетровской области. Это новое направление захода в регион. Ранее боевые действия на границе велись в районе Орехово и Муравки. Ход военных действий и карта спецоперации на 15 июля — в материале URA.RU. Помогавший России из тыла ВСУ американец получил гражданство РФ Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, два года оказывавший содействие российским военным с территории, подконтрольной Украине в ДНР, стал обладателем российского паспорта. Церемония вручения документа прошла в московском представительстве ДНР при участии главы республики Дениса Пушилина и представителей МВД РФ. Мартиндейл выразил благодарность России за возможность обрести здесь дом, он намерен в дальнейшем работать на благо страны. С 2022 по 2024 год американец, находясь на украинской территории, передавал российской армии данные о дислокации ВСУ. Осенью 2024 года его эвакуировали из зоны конфликта. Потери ВСУ с начала 2025 года За первые полгода 2025 года численность ВСУ сократилась минимум на 190 тысяч человек. Согласно подсчетам, в начале года украинская армия насчитывала около 880 тысяч военнослужащих. Однако из-за потерь и дезертирства, а также низких показателей мобилизации, их количество значительно уменьшилось. Украинские власти заявляют о ежемесячном призыве 10–30 тысяч человек, однако, по данным СМИ и депутатов, реальные цифры часто ниже. За отчетный период боевые потери и дезертирство превысили 370 тысяч, тогда как мобилизовать удалось не более 180 тысяч. Запорожское направление Освобождение населенного пункта Малиновка вблизи Гуляйполя 14 июля создало условия для дальнейшего продвижения в сторону Запорожья, передает telegram-канал WarGonzo. Наступательные действия поддерживались артиллерией и операторами ударных БПЛА. Покровское направление В районе Попов Яра и Полтавки продолжаются ожесточенные бои. Кроме того, штурмовые группы ВС РФ вошли в Родинское, расположенное в трех километрах севернее Покровска. Также идут бои за выход к окраинам Константиновки, где российские военные начали зачистку укрепленных позиций противника. Кроме того, российские войска освободили два населенных пункта в ДНР — Петровку и Воскресенку. Военнослужащие 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск, сформированного в Забайкалье, в течение двух недель выбивали противника из Петровки, рассказали URA.RU в Минобороны.  Часовоярское направление ВС РФ улучшили тактическое положение в Часовом Яру. Продолжаются бои, поступают сообщения о продвижении в районе Николаевки. Харьковское направление Российские подразделения наступают вглубь Харьковской области с севера и северо-востока. В Волчанске идет штурм маслозавода, в Дегтярном закрепляются позиции, а в районе Мелового проводится зачистка приграничных лесных массивов. Сумское направление Штурмовые группы заняли новые рубежи в Юнаковке. Продолжаются бои за село Рыжевка.
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