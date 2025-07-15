«Быть преданным печатному слову»: какое будущее у газет в Свердловской области

Несмотря на большое количество электронных СМИ, они не смогут полностью выяснить печатные газеты. Такое мнение выразила новый директор ДИПа Свердловской области Инна Аверкова.
«Мы не можем осознанно взять и закрыть газеты, потому что у них есть свой читатель: качественный, очень преданный. Оборвать эту связь жителей через газетную строку нельзя», — заявила Аверкова в эфире передачи «Акцент» на ОТВ. По ее словам, в газете есть особенный шарм, который присущ только печатным СМИ. «Это действительно важная вещь: быть преданным печатному слову, шуршащей газете, особому газетному стилю».
Ранее URA.RU, анонсировало, что Инна Аверкова станет новым директором ДИПа Свердловской области. Ее назначили на должность в начале июня 2025 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU.
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