15 июля 2025

«Быть преданным печатному слову»: какое будущее у газет в Свердловской области

В Свердловской области рынок печатных газет не будет сокращаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Газеты не исчезнут в Свердловской области
Газеты не исчезнут в Свердловской области Фото:

Несмотря на большое количество электронных СМИ, они не смогут полностью выяснить печатные газеты. Такое мнение выразила новый директор ДИПа Свердловской области Инна Аверкова.

«Мы не можем осознанно взять и закрыть газеты, потому что у них есть свой читатель: качественный, очень преданный. Оборвать эту связь жителей через газетную строку нельзя», — заявила Аверкова в эфире передачи «Акцент» на ОТВ. По ее словам, в газете есть особенный шарм, который присущ только печатным СМИ. «Это действительно важная вещь: быть преданным печатному слову, шуршащей газете, особому газетному стилю».

Ранее URA.RU, анонсировало, что Инна Аверкова станет новым директором ДИПа Свердловской области. Ее назначили на должность в начале июня 2025 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU.

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Несмотря на большое количество электронных СМИ, они не смогут полностью выяснить печатные газеты. Такое мнение выразила новый директор ДИПа Свердловской области Инна Аверкова. «Мы не можем осознанно взять и закрыть газеты, потому что у них есть свой читатель: качественный, очень преданный. Оборвать эту связь жителей через газетную строку нельзя», — заявила Аверкова в эфире передачи «Акцент» на ОТВ. По ее словам, в газете есть особенный шарм, который присущ только печатным СМИ. «Это действительно важная вещь: быть преданным печатному слову, шуршащей газете, особому газетному стилю». Ранее URA.RU, анонсировало, что Инна Аверкова станет новым директором ДИПа Свердловской области. Ее назначили на должность в начале июня 2025 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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