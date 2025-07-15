Ректор главного спортивного вуза Урала пытался покинуть СИЗО под залог в 2 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток от студентов и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов просил смягчить меру пресечения и выпустить его из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый просил назначить ему домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но его ходатайство оставили без удовлетворения.
«Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Черепов остался в СИЗО до 30 августа 2025 года.
Адвокат Черепова в своей жалобе настаивал на смягчении меры пресечения своему подзащитному. Он просил отправить Черепова под домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но суд оставил решение без изменений.
Черепов был задержан в конце июня сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. В его кабинете прошли обыски. Следствие считает, что он брал взятки от студентов во времена управления кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. В деле имеется несколько эпизодов на сумму свыше 200 тысяч рублей.
После задержания Черепов был допрошен в качестве подозреваемого, а после в качестве обвиняемого. Он сразу признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. При этом следствие все равно ходатайствовало о его аресте, так как оставшись на свободе он может повлиять на ход расследования, надавить на свидетелей или скрыться.
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