15 июля 2025

Ректор главного спортивного вуза Урала пытался покинуть СИЗО под залог в 2 млн рублей

Ректор УралГУФК Черепов предлагал 2 млн рублей за выход из изолятора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Черепов остался в СИЗО до 30 августа
Евгений Черепов остался в СИЗО до 30 августа Фото:

Обвиняемый в получении взяток от студентов и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов просил смягчить меру пресечения и выпустить его из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый просил назначить ему домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но его ходатайство оставили без удовлетворения.

«Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Черепов остался в СИЗО до 30 августа 2025 года.

Адвокат Черепова в своей жалобе настаивал на смягчении меры пресечения своему подзащитному. Он просил отправить Черепова под домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но суд оставил решение без изменений.

Черепов был задержан в конце июня сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. В его кабинете прошли обыски. Следствие считает, что он брал взятки от студентов во времена управления кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. В деле имеется несколько эпизодов на сумму свыше 200 тысяч рублей.

После задержания Черепов был допрошен в качестве подозреваемого, а после в качестве обвиняемого. Он сразу признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. При этом следствие все равно ходатайствовало о его аресте, так как оставшись на свободе он может повлиять на ход расследования, надавить на свидетелей или скрыться.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Обвиняемый в получении взяток от студентов и.о. ректора главного спортивного вуза Урала, Уральского госуниверситета физкультуры, Евгений Черепов просил смягчить меру пресечения и выпустить его из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый просил назначить ему домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но его ходатайство оставили без удовлетворения. «Судом апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области мера пресечения оставлена без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Черепов остался в СИЗО до 30 августа 2025 года. Адвокат Черепова в своей жалобе настаивал на смягчении меры пресечения своему подзащитному. Он просил отправить Черепова под домашний арест или выпустить под залог в 2 млн рублей. Но суд оставил решение без изменений. Черепов был задержан в конце июня сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области. В его кабинете прошли обыски. Следствие считает, что он брал взятки от студентов во времена управления кафедрой физвоспитания Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ. В деле имеется несколько эпизодов на сумму свыше 200 тысяч рублей. После задержания Черепов был допрошен в качестве подозреваемого, а после в качестве обвиняемого. Он сразу признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. При этом следствие все равно ходатайствовало о его аресте, так как оставшись на свободе он может повлиять на ход расследования, надавить на свидетелей или скрыться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...