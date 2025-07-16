После нападения на бойца ММА с травматом возбудили дело

Боец смешанных единоборств Тимур Хизриев подвергся вооруженному нападению в Махачкале. Неизвестные выстрелили в спортсмена из травматического оружия. Следователи возбудили уголовное дело.
«По факту нападения на бойца ММА возбудили уголовное дело по 213-й статье (хулиганство)», — сообщил собеседник ТАСС в силовых структурах республики. В ведомстве сообщили, что нападавшие открыли огонь по бойцу ММА Хизриеву из травматического пистолета. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по розыску подозреваемых.
Ранее стало известно, что в Махачкале во дворе жилого дома был совершен вооруженный налет на бойца ММА Тимура Хизриева. По предварительной информации, двое неизвестных в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия, передает 360.ru. Подробнее — в материале URA.RU.
Спортсмена прооперировали. Как заявил заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов, личности нападавших на Хизриева уже установлены, передает RT.
Тимуру Хизриеву 29 лет. Он известен как один из самых успешных российских бойцов в полулегком весе: на его счету 18 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В ноябре 2024 года спортсмен стал победителем Гран-при PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и получил приз в размере одного миллиона долларов.
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