«Регулярные пьянки»: очевидец раскрыл, что происходило в квартире под Новосибирском, где рванул газ

В поселке под Новосибирском произошел взрыв газа в одной из квартир, где, по словам местных жителей, регулярно собирались компании для распития алкоголя. Об этом URA.RU сообщили очевидцы происшествия на условиях анонимности.
«Квартира после смерти родителей досталась женщине, это ее брат. Он там регулярно устраивал пьянки. Сегодня утром там как раз эта компания отиралась. У меня такая информация», — сообщил URA.RU местный житель. Очевидец уточнил, что утром группа людей, что собирались в квартире, собирала деньги на алкоголь.
По словам другого местного жителя, квартира, в которой прогремел взрыв, после смерти хозяйки досталась ее супругу, однако мужчину выселили оттуда за неуплату. Тем не менее он иногда приходил туда.
Корреспонденту URA.RU также рассказали о пострадавшей пожилой женщине. Отмечается, что ее ударной волной выбросило из подъезда, в результате чего она получила перелом ноги. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу.
Ранее стало известно, что в поселке Красный Яр Новосибирской области в жилом доме произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушения получил второй этаж здания. На месте работают спасатели. Под завалами могут находиться еще два человека.
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