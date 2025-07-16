Челябинка получила 14 лет колонии за убийство младенца. Видео

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Женщину отправили в колонию общего режима
Женщину отправили в колонию общего режима Фото:

Жительнице Златоуста (Челябинская область) назначили 14 лет колонии за убийство собственного 6-месячного сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. С ограничением свободы на срок 1 год 11 месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Там отметили, что челябинка вину не признала. В суде она заявляла, что ее оговаривают. Убийство ребенка она пыталась «повесить» на мужа. Но собранные по делу доказательства не оставили сомнений в ее причастности к преступлению.

Женщина убила ребенка в ноябре 2023 года. Она забила его до смерти из-за плача. Изначально в убийстве подозревали отца ребенка. Но после вышли на мать.

В ходе расследования выяснилось, что за пару недель до убийства ребенка женщина поругалась с жительницей соседнего дома. Пытавшемуся их разнять мужчине она ударила стеклянной бутылкой по голове, после же порезала соперницу «розочкой». А вернувшись домой напала с ножом на сожителя.

Расследование дела шло менее года. После ознакомления обвиняемой с материалами в ноябре 2024 года дело поступило в суд. Челябинка обвинялась по п. «в » ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п.»в » ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Жительнице Златоуста (Челябинская область) назначили 14 лет колонии за убийство собственного 6-месячного сына. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. С ограничением свободы на срок 1 год 11 месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там отметили, что челябинка вину не признала. В суде она заявляла, что ее оговаривают. Убийство ребенка она пыталась «повесить» на мужа. Но собранные по делу доказательства не оставили сомнений в ее причастности к преступлению. Женщина убила ребенка в ноябре 2023 года. Она забила его до смерти из-за плача. Изначально в убийстве подозревали отца ребенка. Но после вышли на мать. В ходе расследования выяснилось, что за пару недель до убийства ребенка женщина поругалась с жительницей соседнего дома. Пытавшемуся их разнять мужчине она ударила стеклянной бутылкой по голове, после же порезала соперницу «розочкой». А вернувшись домой напала с ножом на сожителя. Расследование дела шло менее года. После ознакомления обвиняемой с материалами в ноябре 2024 года дело поступило в суд. Челябинка обвинялась по п. «в » ч.2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч.2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), п.»в » ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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