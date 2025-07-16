Прокурору не удалось уволить мэра Краснокамска

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Игорь Быкариз остается на посту главы Краснокамска
Игорь Быкариз остается на посту главы Краснокамска Фото:

Прокуратура не смогла добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Краснокамский городской суд рассмотрел заявление ведомства и отказал.

«Краснокамский городской суд рассмотрел заявление прокуратуры о возложении на местную думу прекратить полномочия главы округа Игоря Быкариза и отказал. Решение было принято 16 июля», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил представление с требованием о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии прокуратуры, глава муниципалитета не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний впоследствии был уволен на основании решения суда. Быкариза дума увольнять не стала, и прокуратура обратилась в суд. 

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Прокуратура не смогла добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Краснокамский городской суд рассмотрел заявление ведомства и отказал. «Краснокамский городской суд рассмотрел заявление прокуратуры о возложении на местную думу прекратить полномочия главы округа Игоря Быкариза и отказал. Решение было принято 16 июля», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил представление с требованием о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии прокуратуры, глава муниципалитета не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний впоследствии был уволен на основании решения суда. Быкариза дума увольнять не стала, и прокуратура обратилась в суд. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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