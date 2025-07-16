Прокурору не удалось уволить мэра Краснокамска

Прокуратура не смогла добиться досрочной отставки главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. Краснокамский городской суд рассмотрел заявление ведомства и отказал.
«Краснокамский городской суд рассмотрел заявление прокуратуры о возложении на местную думу прекратить полномочия главы округа Игоря Быкариза и отказал. Решение было принято 16 июля», — пишет «Коммерсантъ-Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало, что в октябре 2024 года прокурор Краснокамска направил представление с требованием о досрочном увольнении Игоря Быкариза. По версии прокуратуры, глава муниципалитета не предпринял необходимых действий для урегулирования конфликта интересов, возникшего у его первого заместителя Антона Максимчука. Последний впоследствии был уволен на основании решения суда. Быкариза дума увольнять не стала, и прокуратура обратилась в суд.
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