16 июля 2025

Симоньян призвала внести поправки в закон об экстремистском контенте

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Маргариты Симоньян, закон об экстремистском контенте надо доработать
По мнению Маргариты Симоньян, закон об экстремистском контенте надо доработать Фото:

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на корректировку законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом она сообщила в Telegram.

«Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. URA.RU), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале.

Ранее комитет ГД по государственному строительству одобрил поправки к законопроекту, которые предусматривают введение штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Документ также предполагает ответственность за рекламу VPN-сервисов и их использование для поиска запрещенного контента. Второе чтение проекта закона намечено на 17 июля.

Введение наказания за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам обсуждается с июля. Законопроект предусматривает ответственность только при доказанном умысле, а окончательное решение будет принимать суд. Вопросы необходимости доработки документа уже поднимали как депутаты, так и представители медиа и общественных организаций.

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила надежду на корректировку законопроекта о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом она сообщила в Telegram. «Уважаемое государство, подскажите, пжл (пожалуйста — прим. URA.RU), а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), если нам будет запрещено их даже читать? Надеюсь, будут поправки», — написала Маргарита Симоньян в своем telegram-канале. Ранее комитет ГД по государственному строительству одобрил поправки к законопроекту, которые предусматривают введение штрафов до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним. Документ также предполагает ответственность за рекламу VPN-сервисов и их использование для поиска запрещенного контента. Второе чтение проекта закона намечено на 17 июля. Введение наказания за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам обсуждается с июля. Законопроект предусматривает ответственность только при доказанном умысле, а окончательное решение будет принимать суд. Вопросы необходимости доработки документа уже поднимали как депутаты, так и представители медиа и общественных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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