Губернатор Ленинградской области сообщил об обстановке после атаки БПЛА

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Дрозденко заявил, что атака БПЛА в регионе была отражена
Дрозденко заявил, что атака БПЛА в регионе была отражена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ленинградской области средства безопасности успешно пресекли атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU) в Кировском районе Ленобласти", — заявил Дрозденко в telegram-канале. В регионе ранее объявили об опасности воздушных ударов. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и вылет самолетов.

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В Ленинградской области средства безопасности успешно пресекли атаку украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. "Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU) в Кировском районе Ленобласти", — заявил Дрозденко в telegram-канале. В регионе ранее объявили об опасности воздушных ударов. Кроме того, в петербургском аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и вылет самолетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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