В Пулково сделали объявление для авиапассажиров

Пулково снова принимает самолеты после временных ограничений
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В Пулково начали принимать самолеты после введения плана «Ковер»
В Пулково начали принимать самолеты после введения плана «Ковер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием рейсов по временной схеме. Представители воздушной гавани рекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о прилетах и вылетах на онлайн-табло в самом аэропорту и через официальный бот. 

«Уважаемые пассажиры! Аэропорт Пулково начинает прием рейсов на прибытие по временной схеме», — говорится в объявлении. Оно опубликовано в telegram-канале аэропорта. 

Утром 17 июля в Пулково были установлены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в связи с обеспечением безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Росавиации, экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для поддержания безопасности. Аналогичные ограничения введены сегодня и в аэропорту Грабцево в Калужской области, передает RT. 

Обновлено в 6:39 по мск: Пулково начал прием и выпуск рейсов. Об этом представители аэропорта написали в соцсети.

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Петербургский аэропорт Пулково возобновил прием рейсов по временной схеме. Представители воздушной гавани рекомендовали пассажирам отслеживать актуальную информацию о прилетах и вылетах на онлайн-табло в самом аэропорту и через официальный бот.  «Уважаемые пассажиры! Аэропорт Пулково начинает прием рейсов на прибытие по временной схеме», — говорится в объявлении. Оно опубликовано в telegram-канале аэропорта.  Утром 17 июля в Пулково были установлены временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов в связи с обеспечением безопасности полетов из-за угрозы атаки БПЛА. По данным Росавиации, экипажи самолетов, диспетчеры и сотрудники аэропорта предпринимают все необходимые меры для поддержания безопасности. Аналогичные ограничения введены сегодня и в аэропорту Грабцево в Калужской области, передает RT.  Обновлено в 6:39 по мск: Пулково начал прием и выпуск рейсов. Об этом представители аэропорта написали в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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