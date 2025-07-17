Губернатор Смоленской области сообщил об уничтожении 14 БПЛА

В ночь на 17 июля в Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено 14 беспилотников Украины. В результате падения обломков дрона в одном из районов области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.
«Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов», — написал Анохин в telegram-канале. Одному пострадавшему в результате падения обломков дрона оперативно оказали медпомощь, сейчас угрозы для его жизни нет.
Помимо этого, были зафиксированы незначительные повреждения социальной инфраструктуры. На месте происшествия работают муниципальные власти и экстренные службы.
Василий Анохин напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при угрозе атак БПЛА: не выходить на открытые пространства, держаться подальше от окон и воздержаться от съемки работы систем ПВО. В случае обнаружения фрагментов беспилотников не следует приближаться к ним — нужно незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.
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