Губернатор Смоленской области сообщил об уничтожении 14 БПЛА

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Анохин заявил, что при падении обломков БПЛА в одном из смоленских кругов пострадал человек
Анохин заявил, что при падении обломков БПЛА в одном из смоленских кругов пострадал человек Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 17 июля в Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено 14 беспилотников Украины. В результате падения обломков дрона в одном из районов области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. 

«Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов», — написал Анохин в telegram-канале. Одному пострадавшему в результате падения обломков дрона оперативно оказали медпомощь, сейчас угрозы для его жизни нет.

Помимо этого, были зафиксированы незначительные повреждения социальной инфраструктуры. На месте происшествия работают муниципальные власти и экстренные службы.

Василий Анохин напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при угрозе атак БПЛА: не выходить на открытые пространства, держаться подальше от окон и воздержаться от съемки работы систем ПВО. В случае обнаружения фрагментов беспилотников не следует приближаться к ним — нужно незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.

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В ночь на 17 июля в Смоленской области средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено 14 беспилотников Украины. В результате падения обломков дрона в одном из районов области пострадал местный житель. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин.  «Сегодня ночью и в утренние часы на территории Смоленской области силами ПВО и средствами РЭБ Министерства обороны России были сбиты и подавлены 14 украинских дронов», — написал Анохин в telegram-канале. Одному пострадавшему в результате падения обломков дрона оперативно оказали медпомощь, сейчас угрозы для его жизни нет. Помимо этого, были зафиксированы незначительные повреждения социальной инфраструктуры. На месте происшествия работают муниципальные власти и экстренные службы. Василий Анохин напомнил жителям региона о необходимости соблюдать меры безопасности при угрозе атак БПЛА: не выходить на открытые пространства, держаться подальше от окон и воздержаться от съемки работы систем ПВО. В случае обнаружения фрагментов беспилотников не следует приближаться к ним — нужно незамедлительно сообщить о находке по номеру 112.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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