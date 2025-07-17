В Ленинградской области сбили два дрона ВСУ

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Средства ПВО сбили в Ленинградской области два дрона противника
Средства ПВО сбили в Ленинградской области два дрона противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кировском районе Ленинградской области были уничтожены два дрона украинской армии. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, сейчас в воздушном пространстве новых БПЛА не обнаружено. 

«В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА», — написал Дрозденко в telegram-канале. В регионе ожидается официальная отмена режима воздушной опасности. При этом в петербургском аэропорту Пулково после введения плана «Ковер» снова начали принимать самолеты. 

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В Кировском районе Ленинградской области были уничтожены два дрона украинской армии. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, сейчас в воздушном пространстве новых БПЛА не обнаружено.  «В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА», — написал Дрозденко в telegram-канале. В регионе ожидается официальная отмена режима воздушной опасности. При этом в петербургском аэропорту Пулково после введения плана «Ковер» снова начали принимать самолеты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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