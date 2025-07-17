В Ленинградской области сбили два дрона ВСУ

Средства ПВО сбили в Ленинградской области два дрона противника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Кировском районе Ленинградской области были уничтожены два дрона украинской армии. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, сейчас в воздушном пространстве новых БПЛА не обнаружено.
«В результате отражения атаки БПЛА в Кировском районе Ленобласти сбиты два БПЛА», — написал Дрозденко в telegram-канале. В регионе ожидается официальная отмена режима воздушной опасности. При этом в петербургском аэропорту Пулково после введения плана «Ковер» снова начали принимать самолеты.
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